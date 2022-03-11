Розвідка опублікувала список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Зазначається, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

У списку службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини - 20264.

"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом у списку 404 окупанти, серед них:

навідники;

кулеметники;

водії-гранатометники;

снайпери;

техніки;

їхнє командування.

Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення Україні, можна за посиланням.