ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка опублікувала список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 17:07
Розвідка опублікувала список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців Список російських морпіхів (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Розвідка міноборони України оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта. Зокрема, встановлена група чинить злочини проти мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Зазначається, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань.

У списку службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини - 20264.

"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що імена цих окупантів має знати кожен українець. Загалом у списку 404 окупанти, серед них:

  • навідники;
  • кулеметники;
  • водії-гранатометники;
  • снайпери;
  • техніки;
  • їхнє командування.

Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення Україні, можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що розвідка розповіла, що знає трьох командирів кадирівців в Україні, але одного вже вбили.

Також ми писали, що розвідка опублікувала імена російських пілотів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська авіація завдала удару по Білорусі
Російська авіація завдала удару по Білорусі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"