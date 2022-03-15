Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють міста України
Російські військові 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська скоюють воєнні злочини проти українців. Зокрема, вони руйнують житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
В управлінні зазначили, що кожного злочинця зі списку знищать.
"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", - йдеться у повідомленні.
Повний список окупантів з 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська можна переглянути за посиланням. Загалом там приблизно 170 імен.
Раніше ми повідомляли, що розвідка оприлюднила список ще майже 40 російських окупантів.
Також ми писали, що у Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь.
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