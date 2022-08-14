Разведка опубликовала данные российских командиров, причастных к ракетным ударам по Украине

Российские пилоты пытаются скрыть свои преступления, которые совершили в Украине. Разведка опубликовала личные данные командиров, причастных к ракетным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведка отмечает, что экипажи российских самолетов уже понимают, что руководство перебросит ответственность за военные преступления на них. Поэтому летчики собирают подтверждения о полученных приказах, которые планируют передать в международный трибунал.

Также военные Воздушно-космических сил России уничтожают документы, которые бы доказывали их причастность к убийству мирных украинцев. Для этого оккупанты предлагают взятки.

Военная разведка установила российских командиров авиационных подразделений, которые отдавали преступные приказы. Их подчиненные выпускали по Украине ракеты Х-22, Х-555 и Х-101 с самолетов Ту-22М3 и Ту-160.

Среди них:

22 тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия (Энгельс, Саратовская область)

командир гвардии полковник Варпахович Николай;

121 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Энгельс, Саратовская область)

командир гвардии полковник Скитский Олег;

помощник штурмана авиационной эскадрильи на Ту-160 - капитан Соколов Сергей Сергеевич;

помощник командира корабля авиационного отряда авиационной эскадрильи на Ту-160 - старший лейтенант Будко Станислав;

52 тяжелый бомбардировочный авиационный полк (Шайковка Калужская область)

заместитель командира полка по военно-политической работе - подполковник Субботин Иван.