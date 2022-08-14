Розвідка опублікувала дані російських командирів, причетних до ракетних ударів по Україні

Російські пілоти намагаються приховати свої злочини, які вчинили в Україні. Розвідка опублікувала особисті дані командирів, причетних до ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що екіпажі російських літаків вже розуміють, що керівництво перекине відповідальність за воєнні злочини на них. Тому льотчики збирають підтвердження про отримані накази, які планують передати до міжнародного трибуналу.

Також військові Повітряно-космічних сил Росії нищать документи, які б доводили їх причетність до вбивства мирних українців. Для цього окупанти пропонують хабарі.

Воєнна розвідка України встановила російських командирів авіаційних підрозділів, які віддавали злочинні накази. Їх підлеглі випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101 з літаків Ту-22М3 та Ту-160.

Серед них:

22 важка бомбардувальна авіаційна дивізія (Енгельс, Саратовська область)

командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс, Саратовська область)

командир гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 - капітан Соколов Сергій Сергійович;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 - старший лейтенант Будко Станіслав;

52 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Шайковка Калузька область)

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі - підполковник Субботін Іван.