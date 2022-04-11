Разведка опубликовала данные оккупантов, которые совершали геноцид в Бородянке

Со списком оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268) м. Псков, принимавших участие в геноциде народа Украины в Киевской области! Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!"- говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

Ранее мы сообщали, что разведка назвала имена российского истребительного авиаполка, который совершал преступления в Украине.

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