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Разведка опубликовала данные командира-предателя, который воюет против Украины

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Понедельник 18 апреля 2022 14:46
Разведка опубликовала данные командира-предателя, который воюет против Украины Разведка обнародовала данные предателя (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главное управление разведки добыло данные на предателя, который участвует в открытой вооруженной агрессии России против Украины. В частности, речь идет о бывшем военнослужащем ВВ МВД Украины Гарькавенко Валерии Викторовиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что он командир 25 отдельного отряда специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Жорновка, Смоленская область) Центрального округа войск национальной гвардии РФ, полковник.

"Принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину - командовал тактической группой 25-го отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ в составе усиленной тактической группы №1 группировка российских войск "Восток", - говорится в сообщении.

Также в период с февраля по апрель усиленная тактическая группа №1 принимала участие в операции по захвату Киева с западного направления. Подчиненный Гарькавенко личный состав которого причастен к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Кроме того, до 2014 года он проходил службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины на должности заместителя командира 9-й отдельной бригады Крымского территориального командования (в/ч 3009, Симферополь).

"После оккупации АР Крым Россией не прибыл на территорию континентальной части Украины к указанным пунктам сбора, изменил военную присягу и перешел на сторону оккупанта", - пишет разведка.

Ознакомиться с личными данными на Гарькавенка можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что обнародованы данные российских генералов и Омоновцев, причастных к зверствам под Киевом.

Также мы писали, что российских командиров подвергают репрессиям за "неоправданные ожидания" в войне.

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