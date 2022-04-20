ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 13:51
Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти України ГУР опублікувало дані на зрадника України (militarist.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Головне управління розвідки опублікувало дані командувача далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенанта Кобилаша Сергія Івановича. Зазначається, що злочинець народився в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Міжнародний злочинець, що народився в Україні, причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, продовжує вірно служити путінському режиму.

Зрадник бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури.

"Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій міста Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Дані на Кобилаша Сергія Івановича, а саме повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість помешкання (близько 1,5 мільйонів американських доларів) та дані на дружину та доньку опублікували на сайті.

Розвідка опублікувала дані генерала-зрадника, який воює проти УкраїниРозвідка опублікувала дані зрадника України (t.me/DIUkraine)

Раніше ми повідомляли, що розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати