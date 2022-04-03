Разведка обнародовала список десантников из Волгограда: дислоцировались в Крыму

Главное управление разведки Минобороны опубликовало данные российских военных преступников из 56-й десантно-штурмовой бригады, которые совершают военные преступления против мирных украинцев. Их в списке насчитывается около 50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО .

По данным силового ведомства, данный перечень российских военнослужащих находится на постоянной дислокации в городе Феодосия (территория временно оккупированного Крыма).

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 м. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), что совершают военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее разведка обнародовала список артиллеристов из Ингушетии, которые совершают преступления против украинцев.

Добавим, также украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

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