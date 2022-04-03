Розвідка оприлюднила список десантників з Волгограда: дислокувалися в Криму

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових злочинців з 56-ї десантно-штурмової бригади, які скоюють воєнні злочини проти мирних українців. Їх у списку нараховується близько 50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО .

За даними силового відомства, даний перелік російських військовослужбовців знаходиться на постійній дислокації у місті Феодосія (територія тимчасово окупованого Криму).

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила список артилеристів з Інгушетії, які скоюють злочини проти українців.

Додамо, також українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

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