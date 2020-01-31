Разведка назвала потери боевиков на Донбассе с начала года

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек погибшими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе ООС подчеркивают, что в случае угрозы жизни и здоровью личному составу или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают ответный огонь. Таким образом, по данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 составили:

погибшими - 27 человек;

ранеными и травмированными - 56 человек;

вооружения и военной техники - 5 единиц (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет).

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Сегодня также стало известно, что Минветеранов могут передать функции по поиску пропавших на Донбассе гражданских и военнослужащих.