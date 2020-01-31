Розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі з початку року

З початку 2020 року бойовики на Донбасі втратили 27 осіб загиблими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі ООС підкреслюють, що у разі загрози життю і здоров'ю особового складу або прориву диверсійно-розвідувальних груп противника військові відкривають вогонь у відповідь. Таким чином, за даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 склали:

загиблими - 27 осіб;

пораненими і травмованими - 56 осіб;

озброєння та військової техніки - 5 одиниць (2 автомобіля "Урал", 2 БПЛА і один міномет).

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті бойових дій один український військовий отримав поранення.

Сьогодні також стало відомо, що Мінветеранів можуть передати функції з пошуку зниклих на Донбасі цивільних і військовослужбовців.