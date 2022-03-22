Разведка назвала имена военных таманской дивизии России, которые совершали преступления против украинцев

Украинская разведка получила список военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (войсковая часть 58198), что совершают военные преступления против народа Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Отмечается, что всего в список вошло 966 человек.
"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
В список командования вошли:
Кроме того, с полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Ранее мы сообщали, что разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине.
Напомним, война РФ против Украины длится 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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