Разведка назвала имена военных таманской дивизии России, которые совершали преступления против украинцев

Отмечается, что всего в список вошло 966 человек.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В список командования вошли:

Командир полка подполковник Ланин Денис Александрович;

Подполковник Соловей Константин Николаевич;

Заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович;

Помощник командира полка по физической подготовке - начальник физической подготовки Капитан Горин Александр Владимирович;

Старший офицер Королев Роман Сергеевич.

Кроме того, с полным списком можно ознакомиться по ссылке.