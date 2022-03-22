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Разведка назвала имена военных таманской дивизии России, которые совершали преступления против украинцев

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская разведка получила список военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (войсковая часть 58198), что совершают военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что всего в список вошло 966 человек.

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В список командования вошли:

  • Командир полка подполковник Ланин Денис Александрович;
  • Подполковник Соловей Константин Николаевич;
  • Заместитель командира полка подполковник Золотько Александр Петрович;
  • Помощник командира полка по физической подготовке - начальник физической подготовки Капитан Горин Александр Владимирович;
  • Старший офицер Королев Роман Сергеевич.

Кроме того, с полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы сообщали, что разведка обнародовала имена российского истребительного авиаполка, совершающих преступления в Украине.

Напомним, война РФ против Украины длится 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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