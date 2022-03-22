Розвідка назвала імена військових таманської дивізії Росії, які скоювали злочини проти українців

Зазначається, що усього до списку ввійшло 966 осіб.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У список командування увійшли:

Командир полку підполковник Ланін Денис Олександрович;

Підполковник Соловей Костянтин Миколайович;

Заступник командира полку підполковник Золотько Олександр Петрович;

Помічник командира полку з фізичної підготовки - начальник фізичної підготовки Капітан Горін Олександр Володимирович;

Старший офіцер Корольов Роман Сергійович.

Окрім того, з повним списком можна ознайомитися за посиланням.