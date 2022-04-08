Разведка о ленд-лизе для Украины: это означает, что существование Путина угрожает мировой демократии

В разведке объяснили видение ленд-лиза для Украины, который накануне одобрил Сенат США. Там заявили, что такое решение означает, что война путинского режима грозит всей демократической модели мира, как раньше существование Гитлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерала-майора Кирилла Буданова.

"Историческое решение Сената США о принятии закона о ленд-лизе для Украины означает, что война путинского режима против нашей страны угрожает всей демократической модели мира. Сам факт существования Путина угрожает мировой демократии, - сказал Буданов.

Он убежден, что решение о предоставлении ленд-лиза для Украины имеет также большое символическое значение, потому что "впервые эта масштабная программа была задействована ради полного уничтожения мирового зла - гитлеровского нацизма".

"США дают четко понять, что гитлеровский нацизм и путинский рашизм - это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми, как и ранее, должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов. Теперь важно, чтобы этот законопроект еще поддержала Палата представителей", - отметил Буданов.

При этом, по его мнению, даже разговоры о ленд-лиз являются "симптоматическими".

"На наших глазах возрождается то, что историки и международники называли воинственной (или обороноспособной) демократией. Своей борьбой за свободу мы напомнили всему миру о святых принципах союзников в годы Второй мировой войны, что зло невозможно побороть в белых перчатках и в политических вялых дискуссиях. Добро должно всегда быть вооруженным и сильным. И обороноспособность демократии, которую сегодня демонстрируют ВСУ и наша страна, должна только расти", - подытожил руководитель ГУР.

Напомним, американский Сенат единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников.

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на принятие Сенатом США закона о ленд-лизе. Там заявили, что рассчитывают на скорейшее прохождение всех процедур.

При этом в Кремле уже отреагировали на решение Сената США, заявив, что это может иметь "отрицательный эффект" в переговорах между Украиной и Россией.

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