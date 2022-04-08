Розвідка про ленд-ліз для України: це означає, що існування Путіна загрожує всій світовій демократії

В розвідці пояснили бачення щодо ленд-лізу для України, який напередодні схвалив Сенат США. Там заявили, що таке рішення означає, що війна путінського режиму загрожує всій демократичній моделі світу, як раніше існування Гітлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерала-майора Кирила Буданова.

"Історичне рішення Сенату США щодо схвалення закону про ленд-ліз для України означає, що війна путінського режиму проти нашої країни загрожує всій демократичній моделі світу. Сам факт існування Путіна загрожує світовій демократії, - сказав Буданов.

Він переконаний, що рішення про надання ленд-лізу для України має також велике символічне значення, бо "вперше ця масштабна програма була задіяна заради повного знищення світового зла - гітлерівського нацизму".

"США дають чітко зрозуміти, що гітлерівський нацизм і путінський рашизм - це однакові ракові пухлини, боротьба з якими, як і раніше, має опиратися на мобілізацію безпрецедентних ресурсів. Тепер важливо, щоб цей законопроект ще підтримала Палата представників", - зазначив Буданов.

При цьому, на його думку, навіть розмови про ленд-ліз є "симптоматичними".

"На наших очах відроджується те, що історики й міжнародники називали войовничою (чи обороноздатною) демократією. Своєю боротьбою за свободу ми нагадали всьому світові про святі принципи союзників у роки Другої світової війни, що зло неможливо побороти в білих рукавичках і в політичних в’ялих дискусіях. Добро має завжди бути озброєним і сильним. І обороноздатність демократії, яку сьогодні демонструють ЗСУ і наша країна, має лише зростати", - підсумував керівник ГУР.

Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз. Там заявили, що розраховують на якнайшвидше проходження всіх процедур.

При цьому в Кремлі вже відреагували на рішення Сенату США, заявивши, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та Росією.

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