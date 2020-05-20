Разведка Ирана сообщила о задержании возможного преемника аль-Багдади

Иранская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря "Исламского Государства" аль-Багдади. Подробности задержания пока не сообщили.

Об этом пишет Aawsat news в Twitter.

Отмечается, что задержанный может оказаться возможным преемником Абу Бакра аль-Багдади.

"Срочно: Иракская разведывательная служба объявляет об аресте возможного преемника Абу Бакра аль-Багдади", - гоаорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что турецкие службы безопасности ранее задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, что в феврале 2019 года Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

Тело лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади захоронено в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.