Разведка Ирана сообщила о задержании возможного преемника аль-Багдади

Задержанный может оказаться возможным преемником Абу Бакра аль-Багдади
Иранская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря "Исламского Государства" аль-Багдади. Подробности задержания пока не сообщили.
Об этом пишет Aawsat news в Twitter.
Отмечается, что задержанный может оказаться возможным преемником Абу Бакра аль-Багдади.
"Срочно: Иракская разведывательная служба объявляет об аресте возможного преемника Абу Бакра аль-Багдади", - гоаорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что турецкие службы безопасности ранее задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Напомним, что в феврале 2019 года Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.
Тело лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади захоронено в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.
Позже новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
Автор: Инна Собора