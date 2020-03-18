Госдеп США намерен признать нового вожака ИГИЛ глобальным терорисом

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Это означает введение персональных санкций против нового вожака ИГИЛ

Государственный департамент США заявил о намерении внести в список глобальных террористов нового лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Амира Мухаммада Саида Абдал-Рахмана аль-Мавлу. Пр это сообщает РБК Укрина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

Такая мера означает не только введение персональных санкций против нового предводителя ИГИЛ, а также запрет для третьих лиц иметь с ним дела, делать транзакции или предоставлять любую поддержку.

"Сегодняшнее заявление является частью более масштабных усилий, направленных на преодоление ИГИЛ. Мы полностью уничтожили так называемый халифат ИГИЛ в Ираке и Сирии и боремся с его филиалами и сетями по всему миру", - подчеркнули в Госдепе.

Отмечается, что Аль-Мавла стал лидером ИГИЛ после смерти предыдущего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Ранее Аль-Мавла играл важную роль в управлении организации Аль-Каида в Ираке. Он известен также как Хаджи Абдалла, Абдул Амир Мухаммед Саид Сальбі и Абу-Умар аль-Туркмани.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

В январе стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Амир Мухаммад Саид Абдал-Рахман аль-Мавлу.