Разведчики узнали список командования одного из полков РФ, действующего на Донецком направлении

Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Разведчики узнали фамилии командного состава этого полка, действующие на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

"Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов", - рассказали в ГУР.

Но, как отмечают разведчики, в пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемной, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР".

"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты - "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", - добавляют в ГУР.

Военная разведка Украины обнародует список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении. Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.