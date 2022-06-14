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Разведчики узнали список командования одного из полков РФ, действующего на Донецком направлении

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 11:25
Разведчики узнали список командования одного из полков РФ, действующего на Донецком направлении Фото: российские оккупанты в Украине (gur.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Разведчики узнали фамилии командного состава этого полка, действующие на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов", - рассказали в ГУР.

Но, как отмечают разведчики, в пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемной, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР".

"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты - "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", - добавляют в ГУР.

Военная разведка Украины обнародует список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующей на Донецком направлении. Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось, российские оккупанты так боятся ВСУ, что лишь один из 10 готов к прямому столкновению с украинскими защитниками. Этому свидетельствует новый перехваченный телефонный разговор врагов.

Также ранее стало известно, что в военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

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