Розвідники дізнались список командування одного з полків РФ, що діє на Донецькому напрямку

Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Розвідники дізнались фамілії командного складу цього полку, що діють на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів", - розповіли в ГУР.

Але, як зазначають розвідники, у пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване "МДБ ДНР".

"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", - додають в ГУР.

Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку. Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.