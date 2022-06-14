Розвідники дізнались список командування одного з полків РФ, що діє на Донецькому напрямку
Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Розвідники дізнались фамілії командного складу цього полку, що діють на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів", - розповіли в ГУР.
Але, як зазначають розвідники, у пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване "МДБ ДНР".
"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", - додають в ГУР.
Воєнна розвідка України оприлюднює список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, що діє на Донецькому напрямку. Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомлялося, російські окупанти так бояться ЗСУ, що лише один із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими захисниками. Цьому свідчить нова перехоплена телефонна розмова ворогів.
Також раніше стало відомо, що у військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків із Чечні. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.
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