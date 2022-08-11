UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведчики Нацгвардии помогли артиллеристам уничтожить склад спецназовцев РФ

Фото: нацгвардейцы и артиллеристы уничтожили склад оккупантов (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Разведчики Нацгвардии и артиллеристы атаковали подразделение спецназовцев России. Защитники также уничтожили их склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего на брифинге.

По его словам, на одном из участков фронта разведки-нацгвардейцы обнаружили спецназовцев РФ и склад боеприпасов к артиллерийской системе.

Вместе с артиллерийскими подразделениями они за короткий срок уничтожили цели.

Надточий отметил, что нацгвардейцы продолжают держать оборону в восточных областях, а также работают на западе страны. В частности защитники принимают участие в сдерживании наступления врага в районах Харькова, Славянска и Северска, обороне Кривого Рога, Николаева, Запорожья.

Напомним, что правоохранители разоблачили диверсантов, у которых было более 700 координат оккупантов, находящихся на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине