Разведчики Нацгвардии помогли артиллеристам уничтожить склад спецназовцев РФ

Разведчики Нацгвардии и артиллеристы атаковали подразделение спецназовцев России. Защитники также уничтожили их склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника оперативного управления Главного управления НГУ Алексея Надточего на брифинге .

По его словам, на одном из участков фронта разведки-нацгвардейцы обнаружили спецназовцев РФ и склад боеприпасов к артиллерийской системе.

Вместе с артиллерийскими подразделениями они за короткий срок уничтожили цели.

Надточий отметил, что нацгвардейцы продолжают держать оборону в восточных областях, а также работают на западе страны. В частности защитники принимают участие в сдерживании наступления врага в районах Харькова, Славянска и Северска, обороне Кривого Рога, Николаева, Запорожья.