Розвідники Нацгвардії допомогли артилеристам знищити склад спецпризначенців РФ

Розвідники Нацгвардії та артилеристи атакували підрозділ спецпризначенців Росії. Захисники також знищили їх склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого на брифінгу .

Надточий зазначив, що нацгвардійці продовжують тримати оборону у східних областях, а також працюють на заході країни. Зокрема захисники беруть участь у стримуванні наступу ворога у районах Харкова, Слов’янська і Сіверська, обороні Кривого Рогу, Миколаєва, Запоріжжя.

Разом з артилерійськими підрозділами вони за короткий термін знищили цілі.

За його словами, на одній із ділянок фронту розвідки-нацгвардійці виявили спецпризначенців РФ та склад боєприпасів до артилерійської системи.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили диверсантів, у яких було понад 700 координат окупантів, що знаходяться на сході України.

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