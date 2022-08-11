RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідники Нацгвардії допомогли артилеристам знищити склад спецпризначенців РФ

Фото: нацгвардійці та артилеристи знищили склад окупантів (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідники Нацгвардії та артилеристи атакували підрозділ спецпризначенців Росії. Захисники також знищили їх склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого на брифінгу.

За його словами, на одній із ділянок фронту розвідки-нацгвардійці виявили спецпризначенців РФ та склад боєприпасів до артилерійської системи.

Разом з артилерійськими підрозділами вони за короткий термін знищили цілі.

Надточий зазначив, що нацгвардійці продовжують тримати оборону у східних областях, а також працюють на заході країни. Зокрема захисники беруть участь у стримуванні наступу ворога у районах Харкова, Слов’янська і Сіверська, обороні Кривого Рогу, Миколаєва, Запоріжжя.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили диверсантів, у яких було понад 700 координат окупантів, що знаходяться на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НацгвардіяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні