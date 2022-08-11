Розвідники Нацгвардії допомогли артилеристам знищити склад спецпризначенців РФ

Розвідники Нацгвардії та артилеристи атакували підрозділ спецпризначенців Росії. Захисники також знищили їх склад боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого на брифінгу.
За його словами, на одній із ділянок фронту розвідки-нацгвардійці виявили спецпризначенців РФ та склад боєприпасів до артилерійської системи.
Разом з артилерійськими підрозділами вони за короткий термін знищили цілі.
Надточий зазначив, що нацгвардійці продовжують тримати оборону у східних областях, а також працюють на заході країни. Зокрема захисники беруть участь у стримуванні наступу ворога у районах Харкова, Слов’янська і Сіверська, обороні Кривого Рогу, Миколаєва, Запоріжжя.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили диверсантів, у яких було понад 700 координат окупантів, що знаходяться на сході України.
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