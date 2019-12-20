Разумков заявил о конценсунсе в вопросе работы аграрного комитета

Между всеми политическими силами была достигнута договоренность относительно процедуры рассмотрения поправок при подготовке законопроекта "Об обращении земли" ко второму чтению. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день к процессу присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте.

"По состоянию на сегодня, к процессу присоединились все политические фракции и партии, представленные в парламенте. По состоянию на сегодня достигнута договоренность между всеми политическими силами: как мы идем по процедуре. Если мы говорим о регламенте, то по состоянию на сегодня ни руководством ВР, ни комитетом, который будет рассматривать эти правки нарушаться регламент не будет", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Комитет по вопросам аграрной политики должен завершить рассмотрение поправок к законопроекту земельной реформы до 10 января следующего года.

Кроме того, он заявлял, что ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет существенно уменьшена концентрация земли в одни руки. Сейчас идут дискуссии о около 50 тысяч гектаров земли в одни руки.