Разумков заявив про конценсунс в питанні роботи аграрного комітету

Між всіма політичними силами була досягнута домовленість стосовно процедури розгляду поправок під час підготовки законопроекту "Про обіг землі" до другого читання. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішній день до процесу долучились всі політичні фракції та партії, представлені у парламенті.

"Станом на сьогодні, до процесу долучились всі політичні фракції та партії, представлені у парламенті. Станом на сьогодні, досягнута домовленість між всіма політичними силами: як ми йдемо по процедурі. Якщо ми говоримо про регламент, то станом на сьогодні ні керівництвом ВР, ні комітетом, який буде розглядати ці правки порушуватись регламент не буде", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Комітет з питань аграрної політики повинен завершити розгляд правок до законопроекту земельної реформи до 10 січня наступного року.

Крім того, він заявляв, що до другого читання закону про відкриття ринку землі буде істотно зменшена концентрація землі в одні руки. Зараз йдуть дискусії про близько 50 тисяч гектарів землі в одні руки.