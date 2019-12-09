Разумков заявил, что депутатская неприкосновенность перестала существовать

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина / Виталий Носач)

В Раде осталось привести в соответствие некоторые законы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатская неприкосновенность прекратила свое существование. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

Разумков подчеркнул, что неприкосновенность украинских парламентариев "перестала существовать как явление" после внесения соответствующих изменений в Конституцию.

"Однако надо привести в соответствие другие законы, для того, чтобы более эффективно это работало. Исходя из этого, в первом чтении принят этот законопроект. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом, для того, чтобы не затягивать этот вопрос", - добавил спикер Верховной рады.

Напомним, 3 декабря 2019 Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми нужно исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа. Также в документе будет прописана процедура задержания, избрания в отношении депутата меры пресечения, проведения следственных и негласных следственных (розыскных) действий.