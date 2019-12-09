Разумков заявив, що депутатська недоторканність перестала існувати

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

У Раді залишилося привести у відповідність деякі закони

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутатська недоторканність припинила своє існування. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Разумков підкреслив, що недоторканність українських парламентаріїв "перестала існувати як явище" після внесення відповідних змін до Конституції.

"Однак треба привести у відповідність інші закони, для того, щоб більш ефективно це працювало. Виходячи з цього, в першому читанні прийнято цей законопроект. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо прийняти його в цілому, для того, щоб не затягувати це питання", - додав спікер Верховної ради.

Нагадаємо, 3 грудня 2019 Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність з законом "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключаються норми про депутатську недоторканність, при цьому необхідно передбачити особливості початку досудового розслідування проти нардепа. Також у документі буде прописано процедуру затримання, обрання запобіжного заходу стосовно депутата, проведення слідчих і негласних слідчих (розшукових) дій.