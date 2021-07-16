Разумков закрыл последнее пленарное заседание этой сессии. Нардепы уходят на каникулы

Верховная рада уходит на каникулы до осени. Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня закрыл последнее пленарное заседание этой сессии парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Отметим, что еще предусмотрена неделя работы с избирателями, после чего парламентарии окончательно отправятся на каникулы.
"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым. Сейчас звучит гимн", - сказал Разумков.
После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.
Напомним, ранее на этой неделе ВР утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. К работе народные депутаты вернутся 7 сентября.
Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.