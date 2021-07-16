Разумков закрыл последнее пленарное заседание этой сессии. Нардепы уходят на каникулы

Верховная рада уходит на каникулы до осени. Спикер ВР Дмитрий Разумков сегодня закрыл последнее пленарное заседание этой сессии парламента.

Отметим, что еще предусмотрена неделя работы с избирателями, после чего парламентарии окончательно отправятся на каникулы.

"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым. Сейчас звучит гимн", - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.