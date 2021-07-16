Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії. Нардепи йдуть на канікули
Верховна рада йде на канікули до осені. Спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Відзначимо, що ще передбачений тиждень роботи з виборцями, після чого парламентарії остаточно вирушать на канікули.
"Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз лунає гімн", - сказав Разумков.
Після цього у сесійній залі прозвучав державний гімн
Нагадаємо, раніше на цьому тижні ВР затвердила календарний план проведення шостої сесії парламенту. До роботи народні депутати повернуться 7 вересня.
Нова сесія почнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року. Під час неї Рада проведе 10 тижнів пленарних засідань.