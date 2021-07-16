Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії. Нардепи йдуть на канікули

Верховна рада йде на канікули до осені. Спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту.

Відзначимо, що ще передбачений тиждень роботи з виборцями, після чого парламентарії остаточно вирушать на канікули.

"Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз лунає гімн", - сказав Разумков.

Після цього у сесійній залі прозвучав державний гімн