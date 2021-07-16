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Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії. Нардепи йдуть на канікули

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 12:40
Разумков закрив останнє пленарне засідання цієї сесії. Нардепи йдуть на канікули
Автор: Юлія Струк

Верховна рада йде на канікули до осені. Спікер ВР Дмитро Разумков сьогодні закрив останнє пленарне засідання цієї сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відзначимо, що ще передбачений тиждень роботи з виборцями, після чого парламентарії остаточно вирушать на канікули.

"Шановні колеги, останнє пленарне засідання Верховної ради України оголошую закритим. Зараз лунає гімн", - сказав Разумков.

Після цього у сесійній залі прозвучав державний гімн

Нагадаємо, раніше на цьому тижні ВР затвердила календарний план проведення шостої сесії парламенту. До роботи народні депутати повернуться 7 вересня.

Нова сесія почнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року. Під час неї Рада проведе 10 тижнів пленарних засідань.

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