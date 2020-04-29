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Разумков про закон про банки: "як у нардепа у мене до нього теж є питання"

Новини » Політика     29.04.2020 - 07:30
Разумков про закон про банки: "як у нардепа у мене до нього теж є питання"
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков зазначив, що закон про банки хочуть оскаржити

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки. Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Разумков зазначив, що депутати від парламентських фракцій і груп, не від "Слуги народу", вже заявили про намір звертатися в Конституційний суд, якщо закон про банки буде прийнятий.

"Це їх право. Все в рамках закону. З точки зору самого законопроекту і як у народного депутата у мене до нього теж є питання насправді", - сказав він.

Разумков також додав, що не може погодитися з деякими нормами цього законопроекту.

Раніше повідомлялося, що закон про банки після прийняття можуть оскаржити в КСУ.

Нагадаємо, раніше президент України Владаимир Зеленський порівнював транші МВФ з "кров'ю для організама". МВФ називав дві умови для надання першого траншу Україні - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойский закон". Перший вже прийнятий, і він підписаний Зеленським, за другий будуть голосувати.

Як повідомляло РБК-Україна, фінкомітет рекомендував парламенту прийняти проект закону про банки у другому читанні.

Додамо, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.

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