Разумков задекларировал почти 1,8 млн гривен дохода от продажи недвижимости

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Какое именно недвижимое имущество было отчуждено, в декларации не указано

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал почти 1,8 млн гривен дохода от продажи недвижимого имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в его электронной декларации.

Указано, что отчуждение имущества было совершено 20 марта 2020 года. Спикер ВР в частности задекларировал доход в сумме 1,62 млн гривен и 136,4 тыс. гривен.

В документе указан и покупатель - Щербань Светлана Леонтьевна. Однако, какое именно имущество было отчуждено, в декларации главы парламента не указано.

Напомним, согласно декларации о доходах за 2018 года Дмитрий Разумков владеет двумя квартирами площадью 78,5 кв.м в Киеве и 232,4 кв.м в селе Здоровка Киевской области, домовладением площадью 492,2 кв.м в селе Софиевская Борщаговка, нежилым помещением площадью 74,9 кв.м в Киеве, а также двумя участками земли общей площадью 0,15 га в селах Софиевская Борщаговка и Здоровка Киевской области.

Кроме того, в совместном владении у Разумкова есть еще одна квартира в Киеве - площадью 165,5 кв.м. Его супруга, Юлия Чайка, указала в декларации две квартиры в Киеве площадью 53,2 кв.м и 44,5 кв.м, жилой дом площадью 489,6 кв.м, а также два земельных участка, один из которых находится в аренде – это имущество находится в Николаеве. Кроме того, ей принадлежит 25% квартиры площадью 73,2 кв.м в Николаеве.

Кроме того, в автопарке спикера Разумкова пять автомобилей.

Как писало РБК-Украина, новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обновил данные в своей декларации и указал квартиры, жилые дома и автомобили.