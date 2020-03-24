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Квартиры, автомобили и счета в банках США: Петрашко обновил декларацию

Новости » Политика     24.03.2020 - 10:00
Квартиры, автомобили и счета в банках США: Петрашко обновил декларацию
Фото: Игорь Петрашко (twitter/glavcom)

За 2019 год Петрашко получил 13,67 млн зарплаты в холдинге Олега Бахматюка "Укрлендфарминг"

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обновил данные в своей декларации, он указал квартиры, жилые дома и автомобили. Такие данные в декларации чиновника.

В обновленной декларации Петрашко указал квартиру в Киеве площадью 89,60 кв. м, которую он декларировал в первой версии документа. Квартира принадлежит жене министра Светлане и 2 его сыновьям - Максиму и Матвею.

В декларации указано, что чиновник вместе с женой и сыновьями владеют домом площадью 409,2 кв м под Киевом (с. Романкив Обуховского района). Там же, в Романкове, супруга Петрашко Светлана владеет земучастком площадью 0,15 га. Также жена министра является совладелицей квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв м в России.

Петрашко принадлежат три автомобиля: Suzuki Vitata S 2016 года выпуска, Mitsubishi Outlander 2006 года, а также Range Rover Sport 2017 года выпуска, которым владеет вместе с женой.

За 2019 год Петрашко получил 13,67 млн зарплаты в холдинге Олега Бахматюка "Укрлендфарминг", а также около 12 454 грн процентного дохода в Приватбанке и "Укргазбанке".

Также Петрашко хранит 808 157 долларов в американском банке Morgan Stanley, еще на 15 764 долларов у него открыт совместный счет с супругой в Citibank в Нью-Йорке.

Напомним, ранее журналисты программи "Схемы" установили, что Петрашко в первой декларации не задекларировал квартиру в Москве и особняк под Киевом.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн гривен зарплаты за год.

Новый министр экономики не задекларировал квартиру в Москве, - "Схемы" Прокурор из Харьковской области внес в декларацию "подаренные" деньги после расследования журналистов
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