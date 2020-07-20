Разумков о выборах в ОРДЛО: должны проходить согласно единому закону

Выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить согласно единому закону. На сегодня в парламенте не готовят законопроектов, которые бы регулировали выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на рассмотрении парламента нет законопроектов, которые бы регламентировали такие выборы.

"Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно единому закону", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что на сегодня нет законопроектов, которые бы обсуждались или разрабатывались отдельно для закрепления особого статусу оккупированного Донбасса.

"Я думаю, что в этом плане Верховная рада - самый открытый орган и по отношению к обществу, и по отношению к СМИ", - добавил Разумков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что рассматривается и вариант, по которому выборы в этом году могут состояться не на всей территории ОРДЛО, а в каких-то отдельных частях ныне оккупированной территории, но при условии вывода российских войск.

Также сообщалось, что Рада осенью может изменить закон об "особом статусе" Донбасса.