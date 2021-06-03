Разумков увидел конфликт интересов в законе об олигархах. Касается СНБО

В законопроекте об олигархах , который в парламент подал президент Владимир Зеленский, есть конфликт интересов. Он касается Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По его словам, сама идея такого закона правильная. Но с учетом того, какие функции предусмотрены для СНБО, ему не свойственна функция относить тех или иных лиц к тем или иным категориям.

"Поэтому, я думаю, стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются отбором в НАБУ, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов. Есть и другие предостережения. Потому что в СНБО, на мой взгляд, возникает конфликт интересов, так как и глава Верховной рады, и президент, и другие топ-чиновники входят в СНБО", - отметил Разумков.

Он добавил, что если кто-то из членов СНБО гипотетически связан с олигархами, то он вряд ли будет поддерживать включение их в соответствующий реестр.