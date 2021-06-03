Декларация о контактах с олигархами: кого обяжут подавать и кому грозит увольнение

В Верховную раду Украины внесли законопроект об олигархах , который предполагает, что государственные служащие должны подавать декларацию о контактах. При этом отдельным топ-чиновникам грозит увольнение, если встреча не будет задекларирована.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, который есть в распоряжении РБК-Украина .

Кто должен будет задекларировать контакты с олигархами

Декларацию о контактах должны подавать публичные чиновники в случае личной встречи или онлайн с олигархами или их представителями. При этом не нужно декларировать встречи в эфире радио или ТВ, а также на судебных заседаниях.

Подавать декларации обяжут президента, главу Верховной рады, его заместителей, нардепов, премьера, министров и заместителей, главу СБУ, генпрокурора, главу Нацбанка и всех их замов. Также такой документ должны будут подавать судьи, глава и члены Нацтелерадио, АМКУ, Счетной палаты, Центризбиркома, Высшего совета правосудия.

Сюда же относится секретарь СНБО и его заместители, руководство Госкомтелерадио, Фонда госимущества, НАПК, НАБУ, Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности Украины, а также омбудсмены, чиновники категории "А", руководство местных государственных администраций, высшие офицеры ВСУ и начальство правоохранительных органов.

Кому грозит увольнение за неподачу декларации

Нарушение обязанности подавать декларации о контактах с олигархами является основанием для привлечения к политической и/или дисциплинарной ответственности. При этом если олигарх не сообщил, что он включен в реестр олигархов, это не освобождает чиновника от ответственности.

Согласно законопроекту, за неподачу декларации о контактах увольнению подлежит руководство СБУ, НАБУ, Госбюро расследований, члены Высшего совета правосудия, глава и члены Счетной палаты, а также Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, неподача декларации определена проступком в качестве основания для привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности.

За нарушение положений закона об олигархах ответственность несут секретарь СНБО и его заместители, а также руководство Офиса генпрокурора.