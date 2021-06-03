Разумков побачив конфлікт інтересів в законі про олігархів. Стосується РНБО

В законопроекті про олігархів , який до парламенту подав президент Володимир Зеленський, є конфлікт інтересів. Він стосується Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

За його словами, сама ідея такого закону правильна. Але з урахуванням того, які функції передбачені для РНБО, їй не властива функція відносити тих чи інших осіб до тих чи інших категорій.

"Тому, я думаю, варто було б створити окремий орган, який займався б такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які займаються відбором до НАБУ, САП, можливо, із залученням іноземних експертів. Є й інші застереження. Тому що в РНБО, на мій погляд, виникає конфлікт інтересів, так як і голова Верховної ради, і президент, і інші топ-чиновники входять до РНБО", - зазначив Разумков.

Він додав, що якщо хтось із членів РНБО гіпотетично пов'язаний з олігархами, то він навряд чи буде підтримувати включення їх до відповідного реєстру.