Разумков и спикер Сейма Латвии поехали в Донецкую область: что там будут делать

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поехал с рабочим визитом в Донецкую область. Вместе с ним отправилась спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце.

Ожидается, что на въезде в Славянск Разумков и Мурниеце примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших военнослужащих во время проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

В ходе поездки также запланированы встречи, в частности, с городскими головами и руководителями военных-гражданских администраций, и общение с жителями прифронтовых территорий.