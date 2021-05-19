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Разумков и спикер Сейма Латвии поехали в Донецкую область: что там будут делать

Автор: РБК-Украина

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков поехал с рабочим визитом в Донецкую область. Вместе с ним отправилась спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Ожидается, что на въезде в Славянск Разумков и Мурниеце примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу памяти погибших военнослужащих во время проведения антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

В ходе поездки также запланированы встречи, в частности, с городскими головами и руководителями военных-гражданских администраций, и общение с жителями прифронтовых территорий.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он принял приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Напомним, 7 мая глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС.

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Новости Украины Дмитрий Разумков