Подписано распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады: повестка дня
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента. Нардепы соберутся на заседание уже завтра, 20 июля, в 14:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.
Парламентарии соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть десять постановлений, которыми предлагается отменить результаты голосования Рады за законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете правосудия и реформе "Укроборонпрома".
Внеочередное заседание ВР будет проводить первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.
Распоряжение главы ВР о созыве заседания с его повесткой дня:
Напомним, как сказала РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, парламентарии планируют отклонить эти постановления, потому что они блокируют судебную реформу и реформу "Укроборонпрома".