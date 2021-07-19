Підписано розпорядження про скликання позачергового засідання Ради: порядок денний

Глава Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту. Нардепи зберуться на засідання вже завтра, 20 липня, о 14:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР .

Парламентарі зберуться на позачергове засідання, щоб розглянути десять постанов, якими пропонується скасувати результати голосування Ради за законопроекти про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Вищу раду правосуддя та реформу "Укроборонпрому".

Позачергове засідання ВР буде проводити перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук.

Розпорядження глави ВР про скликання засідання з його порядком денним: