Разумков сообщил сроки утверждения закона о столице

Спикер Верховной рады заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, законопроект будет принят Радой максимум через полтора месяца.

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - заявил он.

При этом он отметил, что теоретически выборы в Киеве состоятся в следующем году.

"Посмотрим, как будет все происходить. Я никогда не даю 100%, но 95%, что выборы пройдут 2020 года", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении. Документ поддержали 244 народных депутата. Законопроектом предусматривается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов столицы, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и главы КГГА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о столице ко второму чтению. Такое решение был принят комитетом парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в ходе заседания.