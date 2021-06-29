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Разумков собирает ВР на внеочередное заседание 1 июля: что на нем рассмотрят

Автор: Андрей Василюк

Нардепы 1 июля проведут внеочередное пленарное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд вопросов. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Разумков подписал Распоряжение № 169 "О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва" по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Что рассмотрят нардепы на внеочередном заседании 1 июля:

  1. проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно направления части средств программы "Большое строительство" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (рег. № 5551);
  2. проект Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности (реестр. № 5655);
  3. проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (реестр. № 5656);
  4. проект Закона о коренных народах Украины (реестр. № 5506);
  5. проект Закона Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (реестр. № 5501-д);
  6. проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 5502-д);
  7. проект Закона Украины о внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с утратой силы Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (реестр. № 5503-д);
  8. проект Закона Украины О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (реестр. № 5599);
  9. проект Закона Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (реестр. № 5600).
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