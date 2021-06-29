Разумков збирає ВР на позачергове засідання 1 липня: що на ньому розглянуть

Разумков підписав Розпорядження № 169 "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання" на вимогу президента України Володимира Зеленського.
Що розглянуть нардепи на позачерговому засіданні 1 липня:
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (реєстр. № 5551);
проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655);
проект Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5656);
проект Закону України про корінні народи України (реєстр. № 5506);
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстр. № 5501-д);
проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5502-д);
проект Закону України про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України у зв'язку із втратою чинності Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (реєстр. № 5503-д);
проект Закону України про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (реєстр. № 5599);
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600).