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Разумков: "Слуга народа" готовится к местным выборам

Новости » Выборы 2019    23.08.2019 - 13:50
Разумков: "Слуга народа" готовится к местным выборам
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы партии, любая политсила должна начинать подготовку сразу после того, как закончились предыдущие выборы

Партия "Слуга народа" будет готовиться к местным выборам. Об этом заявил председатель подготовительной депутатской группы и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, любая политсила должна начинать подготовку к выборам сразу после того, как закончились предыдущие.

"Пока что партия "Слуга народа" занимается подготовкой работы ВРУ 9 созыва. О подготовке к выборам, любая политсила должна начинать подготовку к выборам сразу после того, как закончились предыдущие. Действительно мы будем готовиться как к местным, как к парламентским и любым другим, которые будут происходить в государстве", - заявил Разумков.

Напомним, в августе в партии "Слуга народа" заявляли о необходимости завершения реформы децентрализации для проведения местных выборов.

Как писало РБК-Украина, руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

Добавим также, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. По его словам, сначала необходимо завершить реформу децентрализации.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Слуга народаМестные выборы
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