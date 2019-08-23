ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Разумков: "Слуга народу" готується до місцевих виборів

Новини » Вибори 2019    23.08.2019 - 13:50
Разумков: "Слуга народу" готується до місцевих виборів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави партії, будь-яка політсила повинна починати підготовку одразу після того, як закінчились попередні вибори

Партія "Слуга народу" буде готуватись до місцевих виборів. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, будь-яка політсила повинна починати підготовку до виборів одразу після того, як закінчились попередні.

"Поки що партія "Слуга народу" займається підготовкою роботи ВРУ 9 скликання. Щодо підготовки до виборів, будь-яка політсила повинна починати підготовку до виборів одразу після того, як закінчились попередні. Дійсно ми будемо готуватись як до місцевих, як до парламентських і будь-яких інших, які будуть відбуватись у державі", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у серпні в партії "Слуга народу" заявляли про необхідність завершення реформи децентралізації для проведення місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, керівник офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами глави ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

Додамо також, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів в Україні. За його словами, спочатку необхідно завершити реформу децентралізації.

У "Слуги народу" назвали умову для дострокових місцевих виборів Богдан оцінив ймовірність дострокових місцевих виборів
Новини України Порошенко Зеленський Слуга народаМісцеві вибори
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся