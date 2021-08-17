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Разумков: власть должна работать над возвращением всех граждан в Украину

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 13:28
Разумков: власть должна работать над возвращением всех граждан в Украину Фото: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что власть должна работать над созданием условий для "возвращения всех своих" в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Разумкова в Полтавской области.

"Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами. И точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти…", - заявил он.

Он также напомнил, что на выборы 2019 года будущие новые власти шли с лозунгами в том числе о том, что нужно создавать условия для возвращения украинцев.

"Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались", - добавил Разумков.

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Донбасс Дмитрий Разумков
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