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Разумков: влада повинна працювати над поверненням всіх громадян в Україну

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 13:28
Разумков: влада повинна працювати над поверненням всіх громадян в Україну Фото: спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що влада повинна працювати над створенням умов для "повернення всіх своїх" в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Разумкова у Полтавській області.

"Я думаю, що нам потрібно зробити так, щоб жителі Донбасу, Криму і всієї України відчували себе українцями. І точно нікуди не хотіли їхати. Це завдання всієї влади...", - заявив він.

Він також нагадав, що на вибори 2019 року майбутня нова влада йшла з гаслами в тому числі про те, що потрібно створювати умови для повернення українців.

"Ми повинні працювати над тим, щоб люди поверталися", - додав Разумков.

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Донбас Дмитро Разумков
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