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Рада начала рассматривать назначение нового спикера. На перерыве обсудят кандидатов

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Киев, Четверг 07 октября 2021 11:55
Рада начала рассматривать назначение нового спикера. На перерыве обсудят кандидатов Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины после отставки Дмитрия Разумкова начала рассматривать назначение нового спикера. Сейчас в заседании объявлен перерыв, на ней обсудят кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В частности, первый вице-спикер Руслан Стефанчук объявил о переходе рассмотрению вопроса об избрании нового председателя Рады. Он также передал полномочия вести заседание вице-спикеру Елене Кондратюк, поскольку сам претендует на кресло спикера.

Кондратюк объявила получасовой перерыв для согласования кандидатур. Народные депутаты поддержали это решение.

Также стало известно, что фракция "Слуги народа" обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов должность председателя от монобольшинтсва делегирован Руслан Стефанчук.

На должность первого заместителя спикера принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Напомним, сегодня народные депутаты отправили в отставку Дмитрия Разумкова.

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