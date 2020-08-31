Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, сколько нардепов в целом заразились коронавирусом - 23 парламентария. Кроме того, семь случаев инфицирования зафиксированы в Аппарате парламента.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета.

"Даже в Верховной раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе. И семь случаев (зафиксировано, - ред.) в аппарате ВР", - отметил глава парламента.

Разумков также обратился к представителям всех депутатских фракций и групп и к главам комитетов по соблюдению масочного режима.

"Меня немного удивляла ситуация на последнем заседании Верховной рады по масочному режиму. Пожалуйста, давайте относиться ответственно и к себе, и к коллегам, которые рядом. Когда вы выходите выступать - вопросов нет, снимается маска, но затем в зале надо быть в маске", - подчеркнул спикер Рады.

Так, вчера стало известно, что депутат ВР от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский заболел коронавирусом и находится в больнице.

Напомним, из достоверных источников РБК-Украина стало известно, что состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина, коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука.