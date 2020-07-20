ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Раде рассказали, когда возьмутся за закон о медиа

Украина, Понедельник 20 июля 2020 12:16
В Раде рассказали, когда возьмутся за закон о медиа
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Светлевская

По его словам, нардепы не примут этот закон в целом в первом чтении

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может приступить к рассмотрению закона о медиа в сессионном зале. По его словам, это будет ближе к сентябрю или уже в сентябре.

Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

"То, что он не будет принят в первом чтении в целом, я думаю, что все в этом уверены. О рассмотрении его в Верховной раде, я думаю, что это будет ближе к сентябрю или в сентябре", - отметил глава парламента.

По мнению Разумкова, при принятии этого закона нардепы "будут исходить из интересов с государства, его безопасности", а также из интересов свободы слова и независимой журналистики.

Напомним, в начале июля на сайте Верховной рады опубликовали доработанный закон о медиа №2693-р, которым предлагается усиление санкций против медиа.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде 27 декабря.

Отметим, в мае парламент направил законопроект "О медиа" на доработку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины медиаВерховная РадаЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь