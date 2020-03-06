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Разумков рассказал о планируемых изменениях в законе о регламенте Рады

Новости » Политика     06.03.2020 - 14:53
Разумков рассказал о планируемых изменениях в законе о регламенте Рады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Планируется изменить рубрику "разное", во время которой выступают нардепы по пятницам

В законе Украины "О регламенте Верховной рады" планируется изменить рубрику "разное", во время которой выступают народные депутаты по пятницах. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в каждую пятницу нардепы тратят час, вместо того, чтобы работать".

"Коллеги, я думаю, что каждую пятницу мы действительно тратим час, вместо того, чтобы работать. Дельное предложение Руслана Алексеевича (Стефанчука, – ред.) отменить "разное". В том, в котором оно есть сегодня, это только потеря времени. Лучше бы мы принимали законы. Поэтому думаю, что в новой редакции регламента это надо будет отразить", - заявил Разумков.

Напомним, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке. Инициаторами законопроекта выступили нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и от фракции "Оппозиционная платформа - За Життя" Олег Волошин. Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины зарегистрирован 18 февраля 2020 года за номером 3084.

Как сообщало РБК-Украина, на протяжении 2020 года в Верховной раде планируют работать над изменениями в Конституцию, а также принять ряд новых кодексов. Среди приоритетов деятельности парламента на 2020 год является принятие 6 кодексов: медицинского кодекса, цифровой кодекса Украины, кодекса об административных процедурах, кодекс судопроизводства Украины, кодекса электронных коммуникаций.

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