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Разумков розповів про заплановані зміни в законі про регламент Ради

Новини » Політика     06.03.2020 - 14:53
Разумков розповів про заплановані зміни в законі про регламент Ради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Планується змінити рубрику "різне", під час якої відбувають виступи народних депутатів по п'ятницях

У законі України "Про регламент Верховної ради" планується змінити рубрику "різне", під час якої відбувають виступи народних депутатів по п'ятницях. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кожної п'ятниці нардепи "витрачають годину, замість того, щоб працювати".

"Колеги, я думаю, що кожної п'ятниці ми дійсно витрачаємо годину, замість того, щоб працювати. Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, – ред.) відмінити "різне". В тому, в якому воно є сьогодні, це лише втрата часу. Краще б ми приймали закони. Тому думаю, що в новій редакції регламенту це треба буде відобразити", - заявив Разумков.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують дозволити депутатам виступати в ВР російською мовою. Ініціаторами законопроекту виступили нардепи від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Олег Волошин. Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України зареєстрований 18 лютого 2020 року за номером 3084.

Як повідомляло РБК-Україна, впродовж 2020 року у Верховній раді планують працювати над змінами до Конституції, а також ухвалити низку нових кодексів. Серед пріоритетів діяльності парламенту на 2020 рік є прийняття 6 кодексів: медичного кодексу, цифрового кодексу України, кодексу про адміністративні процедури, кодексу судочинства України, кодексу електронних комунікацій та кодексу про адмінпроступки.

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