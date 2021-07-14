UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разумков рассказал, какие изменения нужно внести в языковой закон

Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Лига.net".

На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил: "Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии".

Отметим, в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону о государственном языке Украины. Согласно нему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Также Украина, в частности, должна снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение языкового закона именно к чиновникам и депутатам.

Отметим, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
языкЗаконДмитрий Разумков